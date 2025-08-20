Американское издание The New York Times пишет, что российский лидер презирает Зеленского и почти никогда не произносит его фамилию. Также Путин постоянно говорит о «нелегетимности» президента соседней страны, информирует «НБН».

Однако глава Белого дома Дональд Трамп решил, что президенту Украины и кремлевскому диктатору пришло время встретиться лицом к лицу, Вашингтон начал подготовку к этому саммиту. Однако вопрос, смогут ли Путин и Зеленский сесть за стол переговоров, остается открытым.

СМИ пишет, что если бы президент США заставил Киев согласиться на требования Москвы в мирном соглашении, глава Кремля мог бы изобразить это «победой» в РФ.

При этом встреча с Зеленским несет для Путина политические риски, так как в Москве дали понять, что такие переговоры будут «недостойны» российского лидера. Кремлевские чиновники против этого саммита, поскольку РФ постоянно говорит о «нелегетимности» главы соседнего государства.

С одной стороны, как отмечают аналитики, ставки слишком высоки, чтобы Россия игнорировала переговоры с президентом Украины, с другой стороны, диктатор согласится на встречу исключительно для признания Киевом поражения. Сейчас Москва рассматривает возможность саммита с Зеленским, чтобы продемонстрировать свое готовность договариваться с главой Белого дома.

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия должна участвовать в обсуждении гарантий безопасности для Украины вместе с США, Китаем и европейскими странами.