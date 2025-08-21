Руководитель внешнеполитического ведомства РФ заявил, что глава Кремля якобы готов к переговорам с Зеленским, однако сначала необходимо проработать все вопросы, которые лидеры должны рассмотреть на встрече, сообщает «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Кроме того, как отметил дипломат, Москва хочет, чтобы был «решен вопрос легитимности» подписанта договоренностей со стороны Украины. В очередной раз министр напомнил, что президент соседней страны до сих пор не отменил указ о запрете на прямые переговоры с кремлевским диктатором.

Глава МИД РФ обвинил Киев в том, что он подрывает мирные усилия американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию. Лавров добавил, что страна-агрессор якобы «всегда была за честный разговор».

Также соратник Путина назвал отправку европейских войск в Украину «иностранной интервенцией». По его словам, размещение иностранных сил на территории соседнего государства полностью неприемлемо для РФ.

Напомним, Зеленский высказался о личной встрече с российским лидером.