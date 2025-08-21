Британское издание Financial Times пишет, что с начала прошлого месяца Силы обороны и безопасности Украины поразили как минимум четыре крупных нефтеперерабатывающих завода в РФ, сообщает «НБН».

Защитники били по предприятиям в ключевом регионе, что надолго или навсегда выводило НПЗ из строя. В прошлом году украинские обстрелы были разрозненными, часто ограничивались одним заводом, поэтому россияне быстро устраняли ущерб.

Журналисты заявили, что на сегодня как минимум 10% перерабатывающих мощностей государства-террориста выведены из строя благодаря ударам Сил обороны по НПЗ.

Ситуацию усугубили и прилеты по железнодорожной инфраструктуре в центральной части РФ: поезда задерживались, что стало причиной перебоев с поставками топлива.

Москве пришлось остановить экспорт бензина из-за дефицита, однако оптовые цены на него в стране-агрессоре все равно достигли рекордных значений. В отдельных регионах России, особенно в отдаленных, фиксируются самые острые перебои с топливом.

Аналитики пока не прогнозируют системного топливного кризиса в РФ, однако ожидают продолжения роста цен как минимум до следующего месяца.

