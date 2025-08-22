Самопровозглашенный президент Республики Беларусь во время общения с представителями СМИ сообщил «инсайдерскую информацию», пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Белта».

Соратник Путина заявил, что у РФ была возможность ударить «Орешником» по более чувствительным для «киевского режима» объектам, однако Москва не пошла на это.

Диктатор утверждает, что якобы в России кто-то предлагал главе Кремля атаковать «Орешником» улицу Банковую в Киеве, где находится Офис президента Украины. Однако диктатор отказался от этой идеи, сказав «ни в коем случае».

Нелегитимный президент РБ убежден, что в случае удара новой ракетой по «центрам принятия решений» в центре украинской столицы «там ничего бы не осталось».

Напомним, 21 ноября 2024 года российские захватчики ударили «Орешником» по Днепру. Оккупанты, по данным СБУ, выпустили ракету с полигона в городе Капустин Яр Астраханской области РФ.

Как сообщалось, белорусский диктатор назвал зверства захватчиков в Буче «постановкой».