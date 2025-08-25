Спецпредставитель Трампа отметил важность возвращения украинских детей, которых похитила Российская Федерация. Келлог рассказал, что он не хочет, чтобы кто-то из его четверых внуков знал о реалиях войны и слышали о следующем вооруженном конфликте.

Американский чиновник заявил, что жена главы Белого дома передала кремлевскому диктатору письмо с требованием вернуть незаконно депортированных в РФ детей. В свою очередь первая леди Украины Елена Зеленская ответила Мелании Трамп письмом, подчеркнув, что маленьких граждан нужно вернуть именно домой.

Спецпредставитель американского президента по вопросам Украины добавил, что взрослые обязаны сделать все необходимое, чтобы дети выросли в нормальных условиях.

