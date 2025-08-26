Аналитики ISW обратили внимание на задержание замглавы Курской области Владимира Базарова. Чиновника обвиняют в присвоении около 12,4 миллиона долларов из средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений на границе Курщины и Белгородщины, информирует издание «НБН».

Американские эксперты напомнили, что ранее по аналогичным обвинениям арестовали экс-главу Курской области Алексея Смирнова, экс-губернатора Брянской области Николая Симоненко и экс-заместителя главы Белгородской области Рустема Зайнуллина.

Также 7 июля кремлевский диктатор показательно уволил экс-губернатора Курщины Романа Старовойта. В тот же день чиновник, как заявляют в РФ, совершил суицид.

Аналитики убеждены, что эти задержания свидетельствуют о намерении Москвы переложить ответственность на чиновников приграничных регионов за провал РФ в отражении вторжения СОУ в Курскую область, а также за ее неспособность остановить рейды украинских военных в Белгородскую область.

Ранее в ISW объяснили, почему Кремль продолжает тянуть время в мирном процессе по Украине.