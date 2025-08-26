Глава немецкого правительства во время пресс-конференции с канадским премьером Марком Кенри сообщил, что они надеются на то, что переговоры лидеров Украины и Российской Федерации состоятся в течение двух недель, информирует издание «НБН».

Политик предупредил, что, если саммита не будет, как было согласовано между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля, мяч окажется на стороне Америки и европейских стран.

Канцлер ФРГ уточнил, что в таком случае Вашингтону и союзникам придется обсудить дальнейшие шаги. Один из вариантов – союзники Украины усилят санкции против Российской Федерации за срыв встречи Зеленского и Путина.

По данным СМИ, диктатор предложил лидеру украинцев провести переговоры в российской столице, Зеленский отказался. Журналисты предполагают, что саммит глав государств состоится в Будапеште.

Напомним, президент раскритиковал требования Москвы о «гарантиях безопасности» для страны-агрессора.