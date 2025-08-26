Украинский лидер заявил, что существование нефтепровода «Дружба» зависит от позиции Венгрии. Слова Зеленского возмутили Орбана, который пригрозил президенту соседней страны «долговременными последствиями», пишет «НБН» со ссылкой на издание Magyar Nemzet.

Представитель Будапешта отметил, что «шантаж, бомбардировки и угрозы никого не введут в Европейский Союз». Глава правительства Венгрии добавил, что его страна приняла правильное решение о блокировании интеграции Украины в ЕС.

Напомним, 13 и 18 августа Силы обороны Украины атаковали беспилотниками нефтепровод «Дружба», который поставляет нефть в Венгрию и Словакию. В результате удара БПЛА на объекте вспыхнул пожар, россияне полностью остановили перекачку «черного золота».

Действия ВСУ раскритиковали в Будапеште и Братиславе, в то же время в Киеве посоветовали соседним государствам избавиться от энергетической зависимости от страны-агрессора.

Напомним, по данным СМИ глава Белого дома Дональд Трамп звонил венгерскому премьеру и призывал его не блокировать вступление Украины в ЕС.