Агентство Bloomberg пишет, что поздравительное послание китайского лидера Зеленскому по случаю Дня Независимости – первый публичный случай, когда глава КНР озвучил пожелания стране в честь ее независимости от СССР.

Кроме того, сообщение Си Цзиньпина стало первым известным контактом между руководителями стран за более чем два года, информирует издание «НБН».

Журналисты обратили внимание на то, что поздравление китайского лидера прозвучало за несколько дней до запланированного визита кремлевского диктатора в КНР. Государственные средства массовой информации, которые обычно публикуют сообщения Си Цзиньпина мировым лидерам, не обнародовали это послание. Кроме того, в МИД страны уклонились от ответа на вопрос по этому поводу.

Агентство отмечает, что поздравление главы КНР в честь Дня Независимости имеет очень важное значение, поскольку Путин неоднократно говорил, что Украина – это искусственно созданное советскими лидерами государство.

Напомним, в июле британское издание сообщило, что китайский лидер намерен провести саммит с кремлевским диктатором и американским президентом.