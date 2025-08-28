Спикер Путина после ракетно-дронового удара армии России по Киеву на брифинге заявил, что РФ продолжает так называемую «СВО» и «успешно наносит удары и уничтожает военные цели», пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Представитель Москвы цинично заявил, что Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров для достижения целей политико-дипломатическими средствами.

У Пескова поинтересовались, не видит ли он противоречий между атаками на Украину и словами о желании достичь мира в переговорном процессе. Пресс-секретарь диктатора заявил, что ВС РФ якобы поражают только военную или околовоенную инфраструктуру соседнего государства.

В очередной раз чиновник обвинил «киевский режим» в обстрелах мирной инфраструктуры страны-агрессора. Также спикер лидера россиян добавил, что никаких договоренностей о воздушном перемирии с Украиной нет.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский после комбинированного удара ВС РФ по Киеву призвал ввести жесткие антироссийские санкции.