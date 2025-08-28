Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источник в окружении начальника Генерального штаба армии Российской Федерации, пишет, что глава Кремля нанес «серьезный удар» по Герасимову, информирует издание «НБН».

Собеседник СМИ рассказал, что диктатор поручил главнокомандующему Сухопутных войск России Андрею Мордвичеву оценить и подсчитать ресурсы для оккупации всей территории Донецкой области до середины следующего года.

Решение Путина шокировало окружение Герасимова, поскольку такие вопросы должен решать глава Генерального штаба ВС РФ. Однако Мордвичев добился приближения к лидеру россиян с помощью интриг.

Источник в Министерстве обороны страны-агрессора сообщил, что диктатор думает об отставке Герасимова. Главным кандидатом на его должность является Мордвичев. Путин поручил ему важную задачу, чтобы проверить, готов ли он стать начальником Генштаба.

