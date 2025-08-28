Американское издание The New York Times, ссылаясь на источники, заявило, что РФ с помощью беспилотных самолетов-разведчиков шпионит за маршрутами поставок оружия США в ФРГ. Россияне собирают данные, которые используют для усиления диверсий и помощи оккупационной армии Путина на фронте в Украине.

Немецкие разведчики считают, что часть полетов могла осуществляться с кораблей в Балтийском море, пишет «НБН».

Как сообщает российское пропагандистское агентство «Интерфакс», спикер Путина во время брифинга назвал «газетной уткой» соответствующие сообщения американского СМИ.

Представитель Кремля заявил, что Берлин вряд ли молчал об этом, если бы немцы хорошо видели разведывательные дроны, которые следят за маршрутами поставок оружия.

Также на брифинге пресс-секретарь диктатора похвастался ударом ВС РФ по Киеву. Песков не видит противоречий между атаками на Украину и заявлениями Москвы о желании мира.