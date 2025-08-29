Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства в интервью TGRT Haber TV заявил, что Кремль якобы отказался от планов взять под контроль четыре украинских региона, часть территорий которых оккупированы ВС РФ с начала полномасштабной войны, информирует издание «НБН».

По его словам, на Аляске поднимались темы, которые сначала обсуждались на переговорах в Стамбуле. Дипломат отметил, что ранее Москва претендовала на контроль РФ над административными границами четырех областей Украины.

Министр сообщил, что на Аляске российская и американская стороны согласовали «определенные принципы» и достигли договоренности.

Представитель Анкары утверждает, что сейчас Кремль якобы отказался от предыдущих территориальных требований и хочет только передачи под контроль России 25-30% незахваченной части Донетчины, а также сохранения позиций по линии фронта в Запорожской области.

Глава МИД Турции добавил, что если Киев примет условия Москвы и потеряет часть Донецкой области, это может усложнить оборону остальных территорий региона.

