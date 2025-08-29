Агентство Reuters сообщило, что в результате поражения трубопроводной инфраструктуры ударами украинских БПЛА нефтяному экспортному терминалу в российском портовом поселке Усть-Луга в сентябре придется снизить производительность в два раза.

Журналисты отмечают, что работа этого терминала в половину мощности (около 350 000 баррелей нефти в сутки) демонстрируют осложнение экспорта РФ из-за дроновых атак, информирует издание «НБН».

СМИ напомнило, что в начале месяца беспилотники поразили наносную станцию в городе Унеча Брянской области. Это ключевой транзитный путь для «черного золота», которое направляется в Усть-Лугу.

Прилеты БПЛА также повлияли на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», который снабжает Республику Беларусь, Венгрию и Словакию.

Учитывая ситуацию, Москве придется перенаправить объемы «черного золота» в порты Новороссийска Краснодарского края и Приморска Ленинградской области, чтобы ограничить потери экспорта.

Напомним, в «Атеш» сообщили, что россияне на территории завода в Елабуге строят вышки с «Панцирями» для защиты от украинских атак.