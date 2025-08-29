Агентство Reuters, ссылаясь на источник, сообщило, что кремлевский диктатор хотел использовать встречу с главой Белого дома на Аляске, чтобы выиграть время перед потенциальным наступлением оккупантов на передовой в октябре или ноябре. Об этом 13 августа Киев предупредил Берлин, пишет издание «НБН».

Журналисты напомнили, что саммит Путина и Трампа на Аляске не принес результатов в мирном процессе по Украине, завершение войны все еще кажется далеким.

СМИ отмечает, что лидер американцев принимает некоторые решения в вопросах внешней политики, опираясь на интуицию и мнения доверенных лиц, а не на процесс обсуждения и дипломатические каналы, как это делали его предшественники.

Агентство цитирует экс-спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера, который утверждает, что в конечном итоге у Трампа не будет выбора и ему придется давить на РФ путем ужесточения антироссийских санкций и усиления военной поддержки Украины.

Напомним, в МИД Турции заявили, что Кремль отказался от планов взять под контроль четыре региона Украины.