Руководитель польского внешнеполитического ведомства пригласил Роберта Бровди «Мадяра» посетить его страну, если он захочет отдохнуть от службы в армии, информирует издание «НБН».

Накануне Сийярто сообщил, что Будапешт запретил командующему Сил беспилотных систем ВСУ въезд в Венгрию, сделав его ответственным за удар по нефтепроводу «Дружба».

Венгерский дипломат раскритиковал позицию польского коллеги. Также министр сказал, что угроза энергетической безопасности его страны якобы не имеет ничего общего со свободой Украины и призвал Киев не втягивать Будапешт в войну.

Польский министр не стал молчать и ответил на недовольство главы МИД Венгрии на своей странице в соцсети Х. Представитель Варшавы напомнил ему, что Будапешт может получать нефть не из российских источников, как ранее неоднократно заявляла Еврокомиссия, чтобы не финансировать военную машину РФ.

Дипломат призвал Венгрию проявить солидарность с борьбой Украины за независимость, отметив, что герои 1956 года смотрят на нее.

Ранее руководитель украинского МИД Андрей Сибига пообещал, что наша страна ответит Венгрии на санкции против Мадяра.