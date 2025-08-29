Соцопроса Gallup, проведенный с 1 по 15 августа, показали, что 67% жителей США пессимистично настроены относительно прекращения боевых действий в Украине. При этом 31% опрошенных проявили оптимизм относительно возможности достижения договоренности о перемирии, информирует издание «НБН».

Также 66% участников исследования считают, что ни одна из воюющих сторон не побеждает, 23% американцев убеждены, что побеждает РФ, а 10% респондентов уверены в победе Украины.

Кроме того, 52% жителей США считают, что их страна должна помочь Украине вернуть захваченные россиянами территории, даже если война затянется, 45% опрошенных выступают за быстрое прекращение боевых действий, даже если РФ получит украинские регионы.

46% участников исследования заявили, что Вашингтон делает недостаточно для помощи Киеву, 25% граждан уверены, что Америка делает для Украины слишком много, а 27% респондентов утверждают, что Штаты предоставляют помощь в правильной степени.

Напомним, социологи зафиксировали падение уровня поддержки Дональда Трампа среди избирателей в США.