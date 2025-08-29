Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Hill, опубликованы результаты опроса Университета Квиннипак, проведенного среди 1 220 зарегистрированных избирателей в период с 21 по 25 августа (погрешность — 3,4 процентных пункта).

Согласно данным этого соцопроса, уровень одобрения деятельности Трампа в августе снизился до 37%, тогда как показатель недовольства вырос до рекордных 55%. Для сравнения: в начале второго президентского срока рейтинг поддержки американского лидера составлял 46%, а неодобрение — 43%. Таким образом, всего за несколько месяцев соотношение оценок изменилось почти зеркально, а августовский опрос зафиксировал самый низкий показатель доверия за весь период второго срока.

При этом, партийная принадлежность респондентов играет ключевую роль. Среди сторонников Республиканской партии, Трамп сохраняет высокий уровень поддержки — 84%. Однако демократы демонстрируют почти единодушное неприятие: 98% из них негативно оценивают его деятельность. Независимые избиратели в целом склонились к критике — лишь 31% выразили одобрение, в то время как 58% заявили о несогласии с политикой президента.

Эксперты отмечают — снижение рейтинга связано не только с внутренними противоречиями в США, но и с накопившимися проблемами во внешней политике и экономике. На фоне усиливающегося давления оппозиции и нарастающих вызовов перед администрацией Белого дома, социологи прогнозируют дальнейшую поляризацию общества.

