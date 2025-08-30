Американский сайт Axios, ссылаясь на свои источники, пишет, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа считают, что некоторые лидеры государств Европы публично поддерживают мирные усилия Трампа, при этом эти политики тайно пытаются помешать прогрессу, которого Вашингтон достиг за кулисами после переговоров с Путиным на Аляске.

В Белом доме убеждены, что союзники Киева давят на украинское руководство, чтобы оно добивалось от РФ нереалистичных территориальных уступок, информирует издание «НБН».

Чиновникам администрации Трампа не нравится, что европейцы «хотят эскалации войны», ожидая, что платить за это будет Америка. По их мнению, ЕС «живет в сказочной стране» и давит на Зеленского, чтобы он достиг лучшего соглашения с Москвой. В Вашингтоне уверены, что такой подход только ухудшил ситуацию.

Журналисты добавили, что американский лидер может отказаться от дипломатических усилий, пока Киев или Москва не начнут проявлять большую гибкость.

