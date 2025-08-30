Лидер россиян в интервью информагентству КНР «Синьхуа» заявил, что Китай и РФ осуждают «любые попытки» западных государств «извратить» историю Второй мировой войны, пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Диктатор пожаловался, что европейці «варварски оскверняют и уничтожают» обелиски и могилы солдат СССР. Кроме того, на Западе якобы «ретушируются неудобные исторические факты» и пересматриваются итоги самой большой войны XX века.

Глава Кремля считает, что эти государства якобы стремятся избавиться от позорных страниц своей истории, поскольку не хотят вспоминать о прямой вине их предшественников за развязанную войну.

Диктатор добавил, что западные страны и Япония «взяли курс на милитаризацию» якобы на фоне угроз со стороны Российской Федерации и Китая.

