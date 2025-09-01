Литовский президент во время совместной пресс-конференции с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что интеграция Украины в ЕС – это как стратегическая необходимость, так и моральный долг, пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

По его словам, вступление Украины в Европейский Союз должно стать частью гарантий безопасности для нее. Глава Литвы подчеркнул, что нужно сделать целью оформление членства страны в организации в 2030 году.

Науседа убежден, что также необходимо усилить военную помощь Киеву и ужесточить антироссийские санкции. В частности, 19-й пакет ограничительных мер от ЕС должен быть направлен на энергоносители, флот и банки государства-террориста. Кроме того, Вильнюс намерен требовать использования замороженных активов РФ.

Политик добавил, что Россия, которая ответственная за войну против Украины, должна заплатить за вторжение, в результате которого гибнут люди и разрушается инфраструктура.

Напомним, на прошлой неделе СМИ заявили, что Белый дом винит в провале мирных переговоров по Украине европейских лидеров.