Англоязычное издание Гонконга South China Morning Post пишет, что китайский лидер во время выступления на приветственном банкете саммита Шанхайской организации сотрудничества отметил, что объединение стало «важной силой в продвижении нового типа международных отношений», информирует «НБН».

Участие в мероприятии принимают около 30 мировых лидеров и представителей международных организаций. Си Цзиньпин заявил, что ШОС несет ответственность за поддержание мира и стабильности, а также за процветание и развитие всех государств.

Глава КНР хочет закрепить статус Китая как ключевого игрока среди стран Глобального Юга. Политик намерен использовать саммит Шанхайской организации сотрудничества, чтобы заручиться поддержкой государств-членов ШОС в изменении международного порядка.

Журналисты напомнили, что накануне китайский лидер провел ряд встреч с главой индийского правительства Нарендрой Моди, азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, лидерами Республики Беларусь и Армении, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Значительно больше времени Си Цзиньпин уделил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который прибыл в КНР на четыре дня.

СМИ отметило, что в Пекине назвали этот саммит «крупнейшим в истории Шанхайской организации сотрудничества» и одним из ключевых для дипломатии КНР в этом году.

Как сообщалось, китайский лидер впервые поздравил Украину с Днем Независимости. Агентство Bloomberg раскрыло, что стоит за этим посланием.