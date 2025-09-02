Словацкий премьер на встрече с главой Кремля в Пекине пожаловался на украинские удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет «черное золото» в его страну из РФ. По его словам, Братислава «очень жестко» реагирует на подобные инциденты.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Глава словацкого правительства анонсировал встречу с украинским лидером в Ужгороде в пятницу, 5 сентября. Фицо заявил, что на переговорах с Зеленским он намерен очень серьезно поднять вопрос атак на нефтепровод «Дружба». Политик добавил, что удары не должны наноситься по такой важной для Словакии инфраструктуре.

Кроме того, премьер напомнил, что позиция Братиславы по членству Украины в НАТО остается неизменной – она не должна интегрироваться в Североатлантический Альянс. В то же время Словакия допускает вступление соседнего государства в ЕС.

Как сообщалось, Фицо обещал Путину, что Братислава не даст «ни одной пули» Киеву. Однако СМИ утверждают, что Словакия продолжает поставки оружия в Украину.