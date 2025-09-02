Российский лидер в ходе встречи с главой словацкого правительства в Пекине пожаловался на сообщения о том, что РФ собирается напасть на Европу. Путин назвал соответствующие обсуждения «проявлением некомпетентности» или «провокацией», пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

По его словам, постоянно нагнетается истерия по поводу вторжения России в европейские страны. Диктатор отметил, что якобы любому здравомыслящему человеку понятно, что у страны-агрессора «никогда не было, нет и не будет» желания на кого-то нападать.

Глава Кремля добавил, что сообщения об агрессивных планах Москвы по поводу Европы – «полная чушь, которая не имеет под собой абсолютно никаких оснований».

Напомним, что в ЕС неоднократно заявляли, что к 2030 году РФ будет готова к вторжению на территорию НАТО. В Альянсе считают, что Путин обратит внимание на восточный фланг блока. В июле журналисты сообщали, что на фоне угрозы европейцы обеспокоены ослаблением поддержки США.