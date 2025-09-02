Агентство Reuters пишет, что в августе Силы обороны Украины продолжили наносить удары по НПЗ и нефтяным терминалам на территории РФ, выводя их из строя, информирует издание «НБН».

По данным СМИ, в результате украинских атак за прошлый месяц прекратили работу предприятия, на долю которых приходится по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора – это около 1,1 миллиона баррелей ежесуточно.

В августе Силы обороны Украины били беспилотниками по Сызранскому, Славянскому, Краснодарскому, Новошахтинскому, Волгоградскому, Саратовскому, Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам.

Также защитники поразили нефтяной терминал в Усть-Луге Ленинградской области и атаковали нефтепровод «Дружба», который транспортирует «черное золото» из РФ в Венгрию и Словакию.

Обстрелы этих объектов привели к дефициту бензина, росту цен и макроэкономической нестабильности в стране-агрессоре.

Напомним, по данным СМИ, из-за прилетов БПЛА в этом месяце терминал в Усть-Луге снизит производительность в два раза.