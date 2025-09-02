Как пишет британское издание The Guardian, представители СМИ во время ежедневного брифинга поинтересовались у представителей Европейской комиссии, может ли словацкий премьер выступать от имени ЕС. Журналистам ответили коротко – «нет», информирует «НБН».

Отметим, Фицо предположил, что его раскритикуют за переговоры с кремлевским диктатором. Глава словацкого правительства заявил, что готов использовать встречу с лидером россиян для передачи послания от РФ в Европейский Союз. Кроме того, он пожаловался Путину на политику ЕС, сравнив организацию с лягушкой, которая сидит на дне колодца и не видит, что наверху.

Также представитель Братиславы предположил, что завтра «все» будут звонить ему, чтобы узнать подробности переговоров с главой Кремля и «что происходит в Украине». По всей видимости, политик имел в виду лидеров европейских государств.

Как сообщалось, на встрече с Путиным словацкий премьер пожаловался на украинский удар по нефтепроводу «Дружба».