Агентство Bloomberg пишет, что частный разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына случайно подслушал весь Китай, когда лидеры стран проходили через ворота на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Этот момент транслировался в прямом эфире на телевидении КНР.

Микрофон одного из глав государств продолжал работать из-за ошибки технического персонала, поэтому зрители слышали все, что они говорили, пишет «НБН».

Си Цзиньпин сказал, что раньше люди редко доживали до 70 лет, однако сегодня в этом возрасте «ты еще ребенок». В свою очередь российский диктатор отметил, что с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет пересаживать непрерывно. По его словам, благодаря этому люди смогут жить во все более молодых телах и даже достигать бессмертия. Глава Китая ответил на это, что, согласно прогнозам, в этом веке есть шанс дожить до 150 лет.

