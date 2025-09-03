После того как кремлевский диктатор на полях торжеств в Пекине поблагодарил Пхеньян за отправку войск КНДР на фронт в Украину, лидер Северной Кореи пообещал полную поддержку РФ в войне.

Ким Чен Ын заявил Путину, что поможет стране-агрессору «всем, чем сможет», информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

Северокорейский диктатор отметил, что считает своим «братским долгом» поддержку главы Кремля и российского народа.

Напомним, что ранее глава КНДР называл «справедливым» участие своих вооруженных сил в войне против Украины на стороне захватчиков, а также «защитой братской нации».

Глава РФ отметил «особый, доверительный, союзный» характер отношений России и КНДР, а также похвалил бойцов северокорейской армии. Путин заявил, что солдаты Пхеньяна «мужественно и героически» сражались на стороне оккупационных войск в Украине.

Как сообщалось, 2 сентября Роберт Фицо встретился с кремлевским диктатором в Пекине. В Европейской комиссии отреагировали на переговоры словацкого премьера с Путиным.