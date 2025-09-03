Глава правительства ФРГ в интервью немецкому телеканалу Sat.1 рассказал, что в ближайшее время Путин не прекратит агрессию в отношении Украины. По его словам, у лидера россиян сейчас «нет никаких оснований» для, того, чтобы соглашаться на перемирие или заключать мирное соглашение, информирует издание «НБН».

Канцлер Германии утверждает, что кремлевский диктатор будет готов к переговорам только тогда, когда это будет выгодно ему, сейчас же он считает, что все преимущества на стороне РФ.

Политик объяснил, что мировое сообщество должно создать условия для того, чтобы глава Кремля был вынужден согласиться на прекращение огня. Речь идет о санкциях, пошлинах и других ограничениях против России и ее союзников, которые вызовут экономическое истощение РФ. Мерц уверен, что именно это поможет лишить агрессивную страну возможности поддерживать свой ВПК.

Напомним, литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что вступление Украины в Европейский Союз должно входить в гарантии безопасности для страны.