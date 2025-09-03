Лидер американцев внимательно наблюдал за военным парадом в Пекине. Глава Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social пожелал лидеру КНР и китайскому народу провести замечательный день празднования, пишет издание «НБН».

Однако вскоре его настроение изменилось в связи с присутствием на мероприятии глав РФ и КНДР. Трамп призвал передать самые искренние поздравления кремлевскому и северокорейскому диктаторам, которые сговариваются против Штатов.

Как сообщает пропагандистское агентство «Интерфакс», Юрий Ушаков отреагировал на слова лидера американцев. Представитель Кремля считает, что якобы глава США сказал это с иронией.

Помощник главы России утверждает, что «никакие заговоры никто не устраивал» и даже мысли об этом не было у лидеров РФ, КНР и Северной Кореи.

Напомним, на встрече в Пекине Ким Чен Ын пообещал Кремлю помочь РФ «всем, чем может» в войне против Украины.