В аналитическом материале ISW отмечается, что лидер россиян воспользовался встречей с главой словацкого правительства, чтобы продемонстрировать «заинтересованность» в мирных переговорах, информирует издание «НБН».

Американские эксперты отметили, что в то же время глава Кремля продолжал отказываться выполнять фактические требования США, а также обвинял Америку и Европу в провоцировании агрессии РФ. По его словам, Запад в 2014 году поддержал «переворот» в Украине.

Диктатор сказал Фицо, что Москва якобы никогда не была против членства Украины в ЕС, хотя по-прежнему не поддерживает ее вступление в НАТО. Также Путин сообщил, что Кремль может согласиться на эксплуатацию Запорожской АЭС вместе с Украиной и Штатами, если будут «благоприятные обстоятельства».

В Институте изучения войны добавили, что на встрече с главой правительства Словакии лидер россиян предложил очень ограниченные и косвенные уступки Белому дому, чтобы сделать вид «заинтересованности» в переговорах для завершения войны.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин поручил Фицо продвигать интересы Пекина в ЕС.