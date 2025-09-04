Агентство Reuters пишет, что на военном параде в Пекине глава КНР поблагодарил Фицо за «приверженность» Словакии к дружбе с его страной, отметив, что международное сообщество нуждается в единстве и сотрудничестве как никогда ранее.

Си Цзиньпин хочет, чтобы отдельные государства Евросоюза отстаивали интересы Пекина на фоне введенных ЕС пошлин на электромобили из КНР, сообщает издание «НБН».

Против решения Брюсселя выступили 5 членов организации, среди которых была Словакия. Китайский лидер рассчитывает, что Братислава поможет продвигать диалог между Пекином и Европейским Союзом.

Журналисты напомнили, что Фицо говорил о намерении перевести отношения с КНР в «скоростной режим». Братислава, как и Будапешт, хочет привлечь инвестиции китайских компаний, которые ориентированы на рынок Европы.

Однако пока что Словакия, в отличие от Венгрии, не смогла получить значительную выгоду от сотрудничества с Пекином. Братиславе только в прошлом году удалось вывести отношения с КНР на уровень стратегического партнерства.

Как сообщалось, во время праздничной трансляции парада в китайской столице зрители услышали фрагмент частного разговора глав КНР, КНДР и РФ.