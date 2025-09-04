Агентство Reuters обратило внимание на видео, которое обнародовал кремлевский репортер Александр Юнашев. Кадры зафиксировали, как два сотрудника команды северокорейского диктатора убирают комнату в Пекине после встречи Ким Чен Ына с лидером россиян.

Они сразу же убрали стакан, которым пользовался глава КНДР, протерли подлокотники и спинку кресла, а также стоящий рядом журнальный столик, информирует издание «НБН».

Журналисты объяснили, что сотрудники северокорейской делегации стирают все следы пребывания главы государства по строгому протоколу безопасности, который направлен на недопущение утечки информации о состоянии здоровья диктатора.

Японское издание Nikkei, ссылаясь на данные разведки Южной Кореи и Японии, пишет, что глава КНДР привез в своем бронированном поезде в китайскую столицу собственный туалет, чтобы никто не смог собрать его биологические образцы.

Такие меры делегация Пхеньяна применяет много лет, например, в 2019 году после встречи главы КНДР с Трампом телохранители заблокировали его гостиничный номер. Уборка в помещении длилась часами, оттуда даже вынесли матрас.

В 2018 году перед саммитом с южнокорейским лидером телохранители диктатора Северной Кореи продезинфицировали стул и стол, на который сел их начальник. А в 2023 году перед встречей с главой Кремля охранники Ким Чен Ына даже просканировали кресло металлоискателем.

Ранее СМИ сообщили, что фрагмент частного разговора лидеров России, Китая и КНДР попал в трансляцию парада в Пекине.