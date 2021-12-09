Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг Игоря Кузина.



Чиновник Минздрава рассказал, что областями, где сделано меньше всего прививок от вируса COVID-19, стали:



Волынская область

Ивано-Франковская область

Черновицкая область

Закарпатская область

Как отметил Кузин, эти регионы можно назвать антилидерами по вакцинации.



Добавим, что за вчерашний день, 8 декабря, в Украине от коронавируса привили 178 796 человек. Из этого числа:



69 267 — получили первую дозу вакцины

109 529 — получили вторую дозу вакцины и теперь полностью иммунизированы.

Всего же в Украине от коронавируса полностью привито более 12 миллионов жителей. Всем лицам старше 18-ти лет, кто получит две COVID-прививки, будут выплачены 1 000 гривен от государства.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, кто из украинцев первым получит бустреную дозу COVID-вакцины.