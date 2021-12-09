Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг Игоря Кузина.
Чиновник Минздрава рассказал, что областями, где сделано меньше всего прививок от вируса COVID-19, стали:
- Волынская область
- Ивано-Франковская область
- Черновицкая область
- Закарпатская область
Как отметил Кузин, эти регионы можно назвать антилидерами по вакцинации.
Добавим, что за вчерашний день, 8 декабря, в Украине от коронавируса привили 178 796 человек. Из этого числа:
- 69 267 — получили первую дозу вакцины
- 109 529 — получили вторую дозу вакцины и теперь полностью иммунизированы.
Всего же в Украине от коронавируса полностью привито более 12 миллионов жителей. Всем лицам старше 18-ти лет, кто получит две COVID-прививки, будут выплачены 1 000 гривен от государства.
Напомним, ранее в Минздраве сообщили, кто из украинцев первым получит бустреную дозу COVID-вакцины.
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