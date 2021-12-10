Как информирует «НБН», известный врач Уильям Ли заявил, что от рациона питания много чего решает в плане самочувствия человека и его здоровья. Также он уверяет, что при помощи некоторых овощей можно максимально снизить риск возникновения онкологических и других заболеваний.

Согласно словам эксперта в области здоровья, рекордно снижают рис развития рака и находятся на первом в списке месте помидоры. Ведь в этих овощах содержится максимальное количество ликопина, а это вещество считается самым мощным антиоксидантом. Именно ликопин способен подавать мутацию здоровых клеток.

Кроме помидоров весьма полезный в этом плане чеснок, богатый на соединения, защищающие от онкологии. По его словам, если каждый день употреблять чеснок, то это будет защищать наш организм от возникновения рака толстой кишки, легких, а также меланомы.

Также специалист дал совет употреблять в пищу абсолютно все ягоды, орехи, зеленый чай, цитрусовые, темный шоколад, цветную капусту, фиолетовый картофель, а также брокколи.

Согласно словам доктора, все эти овощи и другие продукты питания, которые он перечислил, способны защитить человеческий организм не только от онкологии, но и других опасных болезней.

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