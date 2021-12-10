Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Euronews.



Оказывается, что по состоянию на начало декабря 2021 года, самый низкий уровень COVID-вакцинации в Европе зафиксирован в Болгарии. Здесь от опасной болезни привились только 26,4% взрослого населения.



В Минздраве Болгарии уже поспешили сообщить, что такой низкий уровень связан с логистическими проблемами и политической нестабильностью (в Болгарии всего за 8 месяцев уже трижды проводили парламентские выборы — ред.):



«Уровень вакцинации у нас вырос в три раза по сравнению с темпами в августе. Мы надеемся, что за декабрь показатель вырастет в 4-5 раз», — сообщил замминистра здравоохранения Александър Златанов.



Известно также, что в Болгарии очень серьезные антивакцинаторские настроения. Едва ли не еженедельно противники прививок собираются на акции протеста.



Способствует этому и то, что в парламент Болгарии вошла ультраправая партия, которая известна своим резко негативным отношением к вакцинации.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.