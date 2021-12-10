Об этом врач рассказал в студии «4 Канала», передает «НБН».

Волянский отметил, что медики всего мира уже пришли к выводу, что очень часто две дозы вакцины не дают полноценной защиты от коронавируса.

«Особенно, это касается вакцины AstraZeneca. По данным Великобритании, ее эффективность около 40%. То есть, этого недостаточно. Две дозы вакцины не всегда дают хороший иммунный ответ», — сказал врач.

По словам врача-иммунолога, бустерная доза вакцины от коронавируса нужна тем, кто не болел коронавирусом.

«Не всем получившим две дозы – нужна третья. Особенно, если эти, получившие две дозы ранее болели, то они, скорее всего, будут защищены. А вот те, кто не болели, у части из них обычная, стандартная двухдозовая схема не дает полноценного ответа», — сказал врач.

Волянский добавил, что таких людей необходимо находить с помощью теста на количество антител к коронавирусу.

«Если их мало – надо делать», — заявил медик.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали, сколько украинцев не привились второй дозой.