Как минимум 500 тысяч доз препарата от коронавируса AstraZeneca выбросили, поскольку у вакцины истек срок годности. Просроченные препараты были утилизированы еще в октябре, согласно информации Минздрава Украины.

Теперь вакцин с истекшим сроком годности стало еще больше. По состоянию на 1 декабря у 125 тысяч доз препарата от COVID-19 AstraZeneca срок годности закончился 30 ноября, сообщает «НБН» со ссылкой на «Гордон».

Списывать вакцины от коронавируса, по мнению пользователей соцсетей, пришлось из-за низкой квалификации власти. Украинцы считают, что руководство страны провалило кампанию по агитации вакцинации от коронавирусной инфекции.

По их мнению, утилизации препаратов от COVID-19 можно было избежать, разрешив гражданам делать третью прививку.

Бустерная доза вакцины необходима людям, которые не переболели коронавирусом. В их ситуации двух прививок для хорошего иммунного ответа может быть недостаточно. Ранее британские специалисты представили результаты исследования нового варианта коронавируса «Омикрон», объяснив, сколько прививок необходимо сделать, чтобы обезопасить себя от этого штамма.