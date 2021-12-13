Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.
В соцсети Зеленский сообщил, что программа «єПідтримка», по выплате 1000 гривен за полную COVID-вакцинацию, будет расширяться.
В частности, теперь среди услуг, на которые можно потратить выделенные государством средства — лекарства. Правда, потратить деньги именно на лекарства смогут не все:
«Наша программа по выплате денег за вакцинацию расширяется, чтобы как можно больше украинцев приняли в ней участие. Граждане, возрастом более 60-ти лет, смогут потратить деньги за полный курс прививки от коронавируса, на социальные нужны, в том числе — на покупку лекарственных препаратов. Главное условие — полная вакцинация от коронавируса. двумя лозами. Соответствующие поручения я уже отправил правительству».
Напомним, ранее в Минздраве пообещали, что деньги за вакцинацию можно будет получить не только в приложении «Дія».
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