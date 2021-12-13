Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.



В соцсети Зеленский сообщил, что программа «єПідтримка», по выплате 1000 гривен за полную COVID-вакцинацию, будет расширяться.



В частности, теперь среди услуг, на которые можно потратить выделенные государством средства — лекарства. Правда, потратить деньги именно на лекарства смогут не все:



«Наша программа по выплате денег за вакцинацию расширяется, чтобы как можно больше украинцев приняли в ней участие. Граждане, возрастом более 60-ти лет, смогут потратить деньги за полный курс прививки от коронавируса, на социальные нужны, в том числе — на покупку лекарственных препаратов. Главное условие — полная вакцинация от коронавируса. двумя лозами. Соответствующие поручения я уже отправил правительству».

Програма «єПідтримка» розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2021

Напомним, ранее в Минздраве пообещали, что деньги за вакцинацию можно будет получить не только в приложении «Дія».