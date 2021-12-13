Об этом передает «НБН» ссылаясь на Sky News.



О первом летальном исходе от «Омикрона» заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, во время своего визита в клинику неподалеку Паддингтона, что на западе Лондона:



«К сожалению, это правда. Пациенты с «Омикроном» нуждаются в госпитализации. И, к сожалению, есть уже как минимум одна подтвержденная смерть у пациента с этим штаммом».



Джонсон призвал отбросить надежды о том, что «Омикрон» будет не таким тяжелым, как «Дельта» и признать, что новый штамм очень быстро распространяется среди людей:



«Лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации — вакцинироваться бустерной дозой вакцины».

Напомним, ранее мы писали, что в Британии озвучили необычный симптом «Омикрона» у детей.