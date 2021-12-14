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Врачи-диетологи провели исследования и назвали продукты, употребление которых оказывает крайне негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека.

По их заключению, отдельные продукты питания в большой мере могут способствовать развитию инфаркта и инсульта.

Если самыми полезными для сердца считаются орехи и жирная рыба, то самыми опасными продуктами являются переработанное и жареное мясо.

Ученые из Италии на протяжении 10 лет наблюдали за рационом тысяч добровольцев и пришли к выводу, что при употреблении продуктов, которые были подвергнуты высокой степени обработки, риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности был на 60% выше, чем у тех, кто такую пищу не употреблял.

К таким продуктам высокой степени обработки специалисты относят мясные полуфабрикаты, гамбургеры, хот-доги и различные сосиски. Также опасность представляют сахар, жирное молоко, сливки, масло сливочное и пшеничная мука.

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