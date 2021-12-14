Об этом Виктор Ляшко рассказал во время совещания в Офисе президента, передает «НБН«.



По данным чиновника, на сегодня в Украине от опасного коронавируса уже привито 14,1 млн взрослых украинцев. Из них — более 12 миллионов привиты двумя дозами и полностью завершили курс вакцинации.



В процентом соотношении, уточнил Виктор Ляшко, данная цифра равна 40% привитых среди взрослого населения. А это значит, что Украина смогла выполнить рекомендации ВОЗ и привила до конца 2021 года минимум 40% граждан.



Правда, пожаловался министр здравоохранения, за последние две недели они наблюдают снижение темпов вакцинации.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.