Как информирует «НБН», резонансные подробности сообщило BBC News.

Так, представители ВОЗ сообщили, что сейчас занимаются расследованием гибели практически сотни человек. ЧП произошло на территории Фангаке (Южный Судан, штат Джонглей).

Так, на минувшей неделе в Минздраве страны заявили, что жизни десятков жителей государства унесла неизвестная болезнь. В ведомстве добавили, что изначальные образцы, которые были собраны специалистами в вышеуказанном районе, не подтвердили холеру, хотя изначально подозревали, что это «дело рук» именно этой болезни.

В свою очередь Шейла Бая, представительница ВОЗ, заявила:

«Мы приняли решение о немедленной отправке представителей из группы мгновенного реагирования. Они будут проводить оценку рисков, а также расследования. Они соберут образцы у больных жителей страны. Согласно имеющимся предварительным данным, от этой инфекции погибли уже 89 человек».

Кроме того, она подчеркнула, что район Фангак из-за недавнего наводнения недоступен. Для того чтобы попасть в столицу, их команда ждала вертолета.

Напомним, ранее мы уже писали о том, могут ли две дозы вакцины от Pfizer защитить от нового штамма COVID-19 Omicron?