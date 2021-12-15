Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Daily Mail.



С новым тревожным заявлением касательно COVID-19 выступил главный медспециалист фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.



Он считает, что один человек может одновременно заболеть сразу двумя штаммами коронавиурса — доминирующим ныне «Дельта» и «Омикроном», который оказался ещё более заразным. Такое соединение двух штаммов в одном организме может привести к появлению новой, ещё более опасной мутации.



В зоне риска, отметил Бертон, сегодня оказались люди, у которых слабый иммунитет:



«Научные исследования в Южной Африке показали, что люди со слабым иммунитетом могут подхватить сразу два штамма вируса COVID-19. А это уже может привести к возникновению ещё более опасного штамма. На сегодня мы видим, что и в Британии есть много заболевших и «Дельтой» и «Омикроном». Поэтому вполне вероятно, что нас может ожидать ещё один штамм».



При этом, отметил специалист, за всё время пандемии коронавиурса, было зафиксировано лишь три случая рекомбинации штаммов. Они, к счастью, не приводили к появлению нового штамма.

Напомним, ранее мы писали, насколько защищают от «Омикрона» две дозы вакцины Pfizer.