Об этом пишет «НБН» ссылаясь на литовское издание LRT.



Как отметили в министерстве здравоохранения, оба случая «омикрона» были выявлены у заболевших в Вильнюсе:



«Подозрение на штамм «Омикрон» появилось у нас ещё в прошлый четверг, но только сегодня мы получили подтверждения от лабораторного исследования. Оба случая заражения связанны между собой. Мы уже установили, с кем контактировали зараженные и также будем проверять их», — отметила замглавы Минздрава Латвии.



Чиновница добавила, что лучшая защита от болезни — это вакцинация от коронавируса основными и дополнительной дозами.

Напомним, ранее в компании Moderna заявили, что человек может одновременно заболеть штаммами «Дельта» и Омикрон».