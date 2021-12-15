Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Bloomberg.



Первые лабораторные исследования вакцин против COVID-19 повели в Гонконге. Ученые попытались выяснить, насколько имеющийся сегодня вакцины от коронавиурса защищают человека от штамма «Омикрон».



В ходе исследования прошел проверку и китайский препарат CoronaVac, который активно используют для вакцинации в Украине. К сожалению, первая проверка показала, что CoronaVac не защищает организм человека от заболевания штаммом «Омикрон».



В исследовании приняли участие 25 людей, которые были привиты двумя дозами вакцины CoronaVac. Из всех 25 человек ни у кого не выявили достаточно антител, чтобы нейтрализовать штамм «Омикрон».



Стоит отметить, что такое же исследование провели для вакцины Pfizer. Из 25 человек, полностью привитых Pfizer, только у 5 людей оказалось достаточно антител, чтобы бороться с «Омикроном».

Напомним, ранее мы писали, насколько от «Омикрона» защищают две дозы вакцины Pfizer.