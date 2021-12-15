Что такое грипп
Грипп — это вирусное респираторное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заражение происходит чаще всего в осенне-зимний период, именно в этом время возникают локальные вспышки гриппа, которые иногда разрастаются до масштабов эпидемии.
Симптомы гриппа похожи на острую респираторную инфекцию:
- лихорадка;
- повышение температуры тела до 39 С и выше градусов;
- насморк;
- боль и першение в горле;
- кашель;
- головная боль;
- боль и ломота в мышцах.
Главная угроза гриппа — его соложения. Грипп чаще, чем обычное ОРВИ ведет к:
- воспалению легких;
- сердечно-сосудистым заболеваниям;
- почечной недостаточности;
- менингиту;
- отиту.
От гриппа, как и от других вирусных инфекций, нет специфического лечения, а также не вырабатывается иммунитет. Единственный способ защитить себя от болезни — вакцинация, подробнее о вакцинации и ревакцинации по ссылке.
Кому необходимо вакцинироваться от гриппа
По оценкам ВОЗ каждый год от гриппа и его последствий умирает более 650 тысяч человек. При этом смертность значительно выше в тех странах, в которых нет доступа к вакцинам.
Вакцинопрофилактика от гриппа используется с 1945 года. С ее помощью удалось остановить эпидемии гриппа и смертность от этого заболевания во всем мире.
Согласно рекомендациям ВОЗ вакцинироваться от гриппа необходимо в первую очередь:
- людям старше 65 лет;
- людям с хроническими заболеваниями;
- людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- детям до 5 лет;
- работникам медицинской сферы;
- работникам сферы общественного питания, образования.
Однако, для создания благополучной эпидемиологической ситуации в период сезонных заболеваний и профилактики осложнений, ВОЗ рекомендует проходить вакцинопрофилактику от гриппа абсолютно всем.
Как правильно вакцинироваться от гриппа
Вакцина от гриппа рассчитана на профилактику заболевания на 1 год. Через год необходимо сделать повторную вакцинацию. Это связано с тем, что вирус гриппа постоянно мутирует, и производители вакцин вынуждены постоянно обновлять состав вакцины, чтобы она была эффективна против популярных штаммов вируса гриппа. Информацию о доминирующих штаммах гриппа в определенном регионе ежегодно предоставляет ВОЗ.
Вакцинироваться необходимо в октябре-ноябре, до начала сезона респираторных заболеваний. При этом стоит учесть, что сразу после вакцинации человек не защищен от вируса, антитела вырабатываются в течение 2 недель после прививки. Именно после этого периода можно говорить о полной защите.
Также стоит помнить, что вакцина не является стопроцентной гарантией того, что человек не заболеет, но она гарантирует, что болезнь пройдет в легкой форме, без последствий для организма.
Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у семейного врача и получить его разрешение. Врач оценит состояние здоровья и даст рекомендации как вести себя в случае возникновения побочных эффектов от прививки. Обычно, прививка от гриппа переносится хорошо, в редких случаях допускается покраснение и боль в месте укола, а также небольшое краткосрочное повышение температуры тела.
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