Что такое грипп

Грипп — это вирусное респираторное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заражение происходит чаще всего в осенне-зимний период, именно в этом время возникают локальные вспышки гриппа, которые иногда разрастаются до масштабов эпидемии.

Симптомы гриппа похожи на острую респираторную инфекцию:

лихорадка;

повышение температуры тела до 39 С и выше градусов;

насморк;

боль и першение в горле;

кашель;

головная боль;

боль и ломота в мышцах.

Главная угроза гриппа — его соложения. Грипп чаще, чем обычное ОРВИ ведет к:

воспалению легких;

сердечно-сосудистым заболеваниям;

почечной недостаточности;

менингиту;

отиту.

От гриппа, как и от других вирусных инфекций, нет специфического лечения, а также не вырабатывается иммунитет. Единственный способ защитить себя от болезни — вакцинация, подробнее о вакцинации и ревакцинации по ссылке.

Кому необходимо вакцинироваться от гриппа

По оценкам ВОЗ каждый год от гриппа и его последствий умирает более 650 тысяч человек. При этом смертность значительно выше в тех странах, в которых нет доступа к вакцинам.

Вакцинопрофилактика от гриппа используется с 1945 года. С ее помощью удалось остановить эпидемии гриппа и смертность от этого заболевания во всем мире.

Согласно рекомендациям ВОЗ вакцинироваться от гриппа необходимо в первую очередь:

людям старше 65 лет;

людям с хроническими заболеваниями;

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

детям до 5 лет;

работникам медицинской сферы;

работникам сферы общественного питания, образования.

Однако, для создания благополучной эпидемиологической ситуации в период сезонных заболеваний и профилактики осложнений, ВОЗ рекомендует проходить вакцинопрофилактику от гриппа абсолютно всем.

Как правильно вакцинироваться от гриппа

Вакцина от гриппа рассчитана на профилактику заболевания на 1 год. Через год необходимо сделать повторную вакцинацию. Это связано с тем, что вирус гриппа постоянно мутирует, и производители вакцин вынуждены постоянно обновлять состав вакцины, чтобы она была эффективна против популярных штаммов вируса гриппа. Информацию о доминирующих штаммах гриппа в определенном регионе ежегодно предоставляет ВОЗ.

Вакцинироваться необходимо в октябре-ноябре, до начала сезона респираторных заболеваний. При этом стоит учесть, что сразу после вакцинации человек не защищен от вируса, антитела вырабатываются в течение 2 недель после прививки. Именно после этого периода можно говорить о полной защите.

Также стоит помнить, что вакцина не является стопроцентной гарантией того, что человек не заболеет, но она гарантирует, что болезнь пройдет в легкой форме, без последствий для организма.

Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у семейного врача и получить его разрешение. Врач оценит состояние здоровья и даст рекомендации как вести себя в случае возникновения побочных эффектов от прививки. Обычно, прививка от гриппа переносится хорошо, в редких случаях допускается покраснение и боль в месте укола, а также небольшое краткосрочное повышение температуры тела.

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