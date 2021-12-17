На этот вопрос доктор Комаровский ответил в своем блоге на YouTube, пишет «НБН«.



По словам специалиста, в последнее время стало очень модно принимать витамины именно в виде таблеток:



«Покупают и заказывают их в различных заморских магазинах, дают их детям. И иногда очень трудно удержатся, не смешаться с толпой, ведь думаешь: » А чем я хуже?» и также бежишь за этими добавками».



Но, отметил Комаровский, в этом случае лучше не смотреть на других, а думать свой головой и смотреть на ситуацию со стороны здравого смысла. Доктор напомнил, что даже в ВОЗ не одобряют употребление витаминов в виде таблеток:



«Всемирная организация здравоохранения сделала исключение лишь для витамина D. Его можно получить от солнца, но долго пребывать на солнце не рекомендуется, так как это вредно для кожи… Потому витамин D лучше принимать в виде таблеток или капель».



Что касается иных витаминов, то в этом вопросе лучше разнообразить свое питание, чтобы получать все необходимые организму вещества именно от природных источников:



«То есть, кушайте молочное, мясное, рыбу, овощи, фрукты, злаки — и у вас будет разнообразное питание, и в не будете нуждаться в каком-то из витаминов».



Заслуженный врач также напомнил, что витамины — это лечебно-профилактические препараты и принимать их нужно только в случае авитаминоза:



«Только если у вас нет возможности разнообразно питаться и вы реально кушаете хлеб и воду — тогда, дважды в год, курс витаминов в таблетках вам не повредит».



При этом, подытожил Комаровский, лучше, всё же, постараться добавить в сой рацион больше различной еды:



«Что-то из молочки, какие-то крупы, мясо, овощи, фрукты — вот это вы можете себе позволить. Кушайте и откажитесь от витаминов в таблетках».

Напомним, ранее мы писали, что Комаровский озвучил «симптом», при повторении которого срочно нужно бежать к врачу.