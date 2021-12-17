Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Светлану Гук для издания «Факты«.



По словам врача, некоторые люди начинают чрезмерно паниковать, когда узнают, что подхватили COVID-19. Именно из-за паники болезнь может перейти в тяжелую форму:



«Бывает, что пациент вот только попал в больницу, у него там симптомов на две копейки, но он уже вызывает нотариуса. Они не слушают врачей, потому уже готовятся умирать. Приходится выписывать им успокоительные препараты… Они не входят в протокол лечение коронавируса, но нам же нужно как-то успокаивать людей».



Доктор отметила, что угнетенное состояние и паника только ухудшают состояние заболевшего. Кроме этого, у таких пациентов могут возникнуть панические атаки:



«Пессимисты переносят коронавирус куда тяжелее. Один заболевший рассказывал, что заболел коронавирусом, лечился дома и всё было нормально… Как вдруг сердце начало сильно биться и он сразу испугался. Вот это — классическая паническая атака, её нельзя оставлять без внимания. Потому что нервная система и так расшатана, человек «съедает» не только себя, но и лечащего врача».

Напомним, ранее мы писали о симптомах коронавируса штамма «Омикрон».