Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Twitter Минздрава Республики Польша.



Здесь сообщили, что второй пациенткой с «Омикроном» стала маленькая трехлетняя девочка, проживающая в Варшаве:



«Положительный ПЦР-тест на коронавирус был выявлен ещё 14 декабря. Позже результаты теста отправили в лабораторию Катовице на дополнительное исследование, где и подтвердили «Омикрон»».



Более детальных подробностей пока не сообщается. Минздрав проводит эпидемиологическое расследование.



Отметим, что днем ранее в Польше официально заявили о первом случае заболевания «Омикроном». Данный штамм COVID-19 выявили у местной женщины. Согласно данным, женщина изолирована, а её самочувствие не вызывает опасений.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.